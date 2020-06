Barbara Meier (33) schwärmt von ihrer Ehe! Vor genau einem Jahr hat die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin dem Unternehmer Klemens Hallmann bei einer traumhaften Zeremonie das Jawort gegeben. Mittlerweile haben die beiden sogar den nächsten großen Schritt gewagt und erwarten ein gemeinsames Kind. Ihr erster Hochzeitstag steht aber offenbar noch einmal ganz im Zeichen der romantischen Zweisamkeit: Barbara freut sich, das erste Jubiläum mit ihrem Liebsten zu genießen.

"Heute ist ja unser erster Hochzeitstag und ich habe mich so auf den Tag gefreut. Wir haben ihn beide nicht vergessen, also die erste Hürde ist geschafft", witzelt das Model in seiner Instagram-Story und präsentiert bereits das erste Geschenk, nämlich einen dicken Strauß bunter Blumen. Was genau das Paar geplant hat, verrät die 33-Jährige zwar nicht, dafür plaudert sie aber aus, wie gut ihre Beziehung auch im Ehealltag läuft. "Ich bin immer noch ganz stolz, wenn ich 'mein Mann' sagen kann, daran hat sich in dem Jahr nichts geändert. Wir sind immer noch genauso frisch verliebt."

Während die Beauty gerade in vollen Zügen das Liebesjubiläum genießt, dürften ihre Fans bereits total gespannt auf weitere Babynews sein. Ende April hat Barbara zum ersten Mal ihren Babybauch präsentiert. Bei einer Tanzperformance auf TikTok waren die Rundungen deutlich zu erkennen.

Anzeige

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann

Anzeige

Instagram; Getty Images Collage: Barbara Meier



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de