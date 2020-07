Großes Liebes-Wirrwarr bei Brian Austin Green (46)! Vor einigen Wochen hatten der Beverly Hills, 90210-Star und seine Noch-Ehefrau Megan Fox (34) das Scheitern ihrer Ehe bekannt gegeben. Seitdem scheint der Schauspieler allerdings kein Trübsal zu blasen: Nachdem es erst geheißen hatte, dass er mit der TV-Bekanntheit Courtney Stodden (25) angebandelt habe, wurde er am Mittwoch bei einem Date mit dem australischen Model Tina Louise gesichtet. Ob er sich etwa zeitgleich mit beiden Beautys trifft? Immerhin scheint Brian sich nichtsdestotrotz weiterhin auch mit der Ex-Celebrity Big Brother-Kandidatin zu vergnügen!

Nur kurz nachdem der 46-Jährige bei seinem Date mit Tina erwischt worden war, veröffentlichte Courtney ein Video auf Instagram, in dem sie und der ehemalige David-Silver-Darsteller sehr vertraut miteinander wirken: Sie sitzen nah beieinander in einem Whirlpool und witzeln herum – dabei richten sie in dem Clip direkte Worte an eine unbekannte Dame: "Hey Ashley, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist", scherzt Courtney. Mit ihrem Bade-Date scheint sich Courtney einen langersehnten Traum verwirklicht zu haben: Immerhin kommentiert die Blondine den Clip mit den Worten: "90210, jetzt weiß ich Bescheid..."

Doch nicht nur Brian – auch Megan scheint über die Trennung von ihrem Ehemann schon hinweg zu sein: Die Transformers-Beauty ist inzwischen nämlich mit dem Rapper Machine Gun Kelly (30) zusammen. Die beiden scheinen aktuell jede Minute miteinander zu genießen: Wie ein Insider gegenüber People verraten hat, sollen sich die Turteltauben mehrmals pro Woche sehen – bisher allerdings nur ohne Megans Söhne Noah Shannon, Bodhi Ransom und Journey River!

Getty Images Brian Austin Green bei "AM to DM" im August 2019 in New York

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden im Juli 2020

Getty Images Rapper Machine Gun Kelly bei der "Big Time Adolescence"-Premiere im März 2020 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de