Janine Pink (33) genoss bei ihrem ersten Mal keine Privatsphäre! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat bekanntlich kein Problem damit, in der Öffentlichkeit über ihr Sexleben zu sprechen. So plauderte die Leipzigerin in der Show Promis unter Palmen ganz unverblümt über die Bett-Qualitäten ihres Ex Tobias Wegener (27). Nun teilte sie auch Details zu ihrer eigenen Entjungferung: Ihr Ex-Freund sei damals mit im Zimmer gewesen!

Das verriet die Promi Big Brother-Gewinnerin von 2019 in der TV-Show So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht: "Ich hatte damals meinen ersten Freund, aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Da war ich noch Jungfrau. Und dann hatte ich meinen ersten richtigen Freund." Die beiden Jungs hätten sich gut verstanden, zusammen hätten die drei eines Tages einen TV-Abend gemacht und im Wohnzimmer übernachtet. "Mein erster richtiger Freund und ich, uns hat es überkommen, und es ist passiert. Und dann dachte ich mir so: 'Ey krass, hier liegt gerade dein Ex-Freund neben dir!", schilderte Janine die Situation.

Dass Janine kein Problem mit dem Thema Sex hat und sich auch gerne mal freizügig präsentiert, stellte sie in der April-Ausgabe des Playboy unter Beweis. Darin posierte die Sächsin splitterfasernackt: "Ich bin sehr offen und spreche darüber auch gerne!"

© SAT.1/Marc Rehbeck Janine Pink, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2019

Action Press Janine Pink, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Darstellerin und Schauspielerin



