Cristiano Ronaldo (35) steht aber auch alles! Der Profikicker lässt so einige Herzen schneller schlagen und das liegt nicht nur an seinem sportlichen Talent, sondern auch an seinem Aussehen. Der durchtrainierte Körper des gebürtigen Portugiesen ist ein absoluter Hingucker, welchen er auf und neben dem Fußballfeld nur zu gern in Szene setzt. Die stets perfekt gestylten Haare des Stürmers von Juventus Turin sind beinahe sein Markenzeichen – auf sein Äußeres scheint er immer größten Wert zu legen. Jetzt aber präsentiert sich Ronaldo mit einer ungewohnt wilden Mähne.

Auf Instagram teilte der vierfache Vater einen Schnappschuss von sich und seinem Kollegen Juan Cuadero. Ronaldo hat sich – was seine Frisur betrifft – anscheinend von dem Kolumbianer inspirieren lassen. Denn die beiden Fußballer setzen auf ungezähmte Lockenpracht – und grinsen stolz in die Kamera. "Was haltet ihr von meinem Look, wie der von meinem Bruder Panita", schrieb der Frauenschwarm unter dem lustigen Partnerlook-Selfie. "Jetzt seht ihr ja gleich aus", scherzte ein Fan.

Ronaldo scheint sich zurzeit in Sachen Frisuren nicht ganz festlegen zu wollen. Erst vor Kurzem zeigte sich der Schönling von einer neuen Seite. Er ließ das Haargel weg und zeigte sich im Netz mal mit lose herabhängendem Haar. Auch hier war ihm die Meinung seiner Fans wichtig: "Genehmigt?", fragte er sie. Der Großteil von ihnen war mit der neuen Frise einverstanden und kommentierte "Erlaubt."

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Juan Cuadrado

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballer

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Mai 2020



