Feiert diese Sängerin etwa bald ihr Comeback als Coach? Zuletzt wurde die Besetzung der roten Jury-Sessel in der beliebten TV-Sendung The Voice of Germany ordentlich durchgemischt. Nachdem bestätigt wurde, dass Rapper Sido (39) und Sängerin Alice Merton (26) künftig raus sind, herrschte großes Rätselraten um die zukünftige Formation. Aber welcher Star wird in der kommenden Staffel neben Rea Garvey (47) und Mark Forster (36) auf die Buzzer hauen?

Wie Bild jetzt erfahren haben will, soll die Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß die "The Voice"-Jury bereichern. In den Jahren 2014 und 2015 nahm sie für die vierte und fünfte Staffel der Castingshow bereits auf dem roten Drehsessel Platz – es wäre also ein Comeback für die 35-jährige Musikerin. Zusätzlich zur möglichen Rückkehr von Steffi soll es aber noch weitere Jury-Sensationen geben.

So wird anscheinend auch die "Für Dich"-Interpretin Yvonne Catterfeld (40) als Coach zurückkehren. Der Sunrise Avenue-Star Samu Haber (44) soll die Jury dann komplett machen, berichtet das Branchenmagazin teleschau. Offiziell bestätigt wurde bis jetzt aber keiner der drei prominenten Namen. Neben der neuen Jury gibt es dieses Jahr aber noch eine weitere Besonderheit: "The Voice of Germany" feiert Jubiläum – es handelt sich um Staffel zehn.

Anzeige

Getty Images Die Band Silbermond

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

Anzeige

Getty Images Samu Haber, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de