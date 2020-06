Katy Perry (35) richtet rührende Worte an ihre Tochter! Die Sängerin und ihr Verlobter, Orlando Bloom (43), erwarten derzeit ihr erstes Kind. Bis zur Geburt ihrer kleinen Tochter dürfte es auch nicht mehr all zu lange dauern – denn die "Hot N Cold"-Interpretin soll bereits die letzten Geburtsvorbereitungen treffen. Auch wenn die Kleine noch nicht auf der Welt ist, hat die 35-Jährige offenbar schon eine starke emotionale Bindung zu ihr aufgebaut: Katy hat ihr einen Song geschrieben!

Wie die Künstlerin im Interview mit Radio Energy Libanon erzählte, hat sie ihrem noch ungeborenen Baby einen Track namens "What Makes A Woman" gewidmet – er wird auf ihrem noch nicht veröffentlichtem Album "KP5" zu finden sein. Der Song handle davon, dass Katys Tochter in ihrem Leben keine Grenzen gesetzt werden sollen, wenn es um ihre Träume geht oder darum, wer sie sein möchte: "Sie kann alles ausprobieren, wenn sie es will. Ich denke, dieses Lied ist wichtig für mich und wichtig für sie."

Eigentlich sollte das Album der Kalifornierin im Juni erscheinen. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat sich der Veröffentlichungstermin nun auf August verschoben. Die Release von Katys letzter Platte "Witness" liegt inzwischen schon fast drei Jahre zurück.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020

Getty Images Katy Perry, Sängerin



