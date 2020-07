Was ist bloß bei RuPaul (59) los? Der Drag-Star feiert bereits seit Jahren mit seiner Show RuPaul's Drag Race weltweit riesige Erfolge. Aber auch mit seiner Musik kann er seine Fans immer wieder begeistern. Kein Wunder also, dass ihm alleine auf Instagram schon über 4 Millionen User folgen. Jetzt ist es allerdings auffällig still um die Dragqueen geworden: RuPaul hat auf einmal alle seine Social-Media-Beiträge gelöscht!

Schon seit März hatte der 59-Jährige weder auf Instagram noch auf Twitter irgendetwas gepostet. Dabei war der Sänger bisher im Netz immer ziemlich aktiv. Nun sind viele seiner Follower allerdings erst recht beunruhigt: Auf Insta sind mittlerweile alle seine Posts verschwunden und seinen Twitter-Account löschte er sogar komplett. Eine Erklärung zu diesem drastischen Schritt lieferte RuPaul bisher noch nicht.

Aber was könnte es mit dieser radikalen Aufräumaktion auf sich haben? Brauchte der TV-Star etwa einfach nur mal einen Social-Media-Detox? Viele Fans haben da eine ganz andere Theorie. Etwa zeitgleich löschte nämlich auch "Drag Race"-Star Kameron Michaels all seine Posts. Möglicherweise hat die Löschaktion also bloß einen PR-Hintergrund, um ein zukünftiges Projekt zu promoten.

Getty Images RuPaul bei der Met Gala 2019

Getty Images RuPaul bei IMDb Live After the Emmys, 2019

Getty Images Kameron Michaels bei der Premiere von "RuPaul's Drag Race Live!"



