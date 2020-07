Manfred Weßels wehrt sich gegen Oliver Pocher (42)! Der Comedian erlaubte sich vergangene Woche einen üblen Scherz: In seiner TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich" parodierte er den Vater von Michael Wendler (48), der sich zuvor mehrfach kritisch über seinen entfremdeten Sohn und dessen Frau Laura (19) geäußert hatte. Während der Imitation beschimpfte der als Weßels verkleidete Oli den Wendler mit einigen Kraftausdrücken – wie beispielsweise "Wi**ser". Und hat den Bogen damit offenbar überspannt: Wie Promiflash jetzt von Manfred Weßels erfuhr, erstattete dieser Anzeige gegen den TV-Scherzkeks – und gegen seinen eigenen Sohn!

Das bestätigte er am Freitag ganz exklusiv im Promiflash-Interview. "Als ich das gesehen und gehört habe, habe ich erst mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Das kann nicht sein!", schilderte Weßels seine Reaktion auf die Sendung. Dass Oli ihm mit seiner Parodie das oben genannte Schimpfwort in den Mund gelegt habe, lasse er sich nicht gefallen: "Das habe ich noch nie in meinen Mund genommen. Und das ist eine Frechheit hoch drei!" Deswegen habe er schlussendlich bei der Polizei in Bochum Anzeige wegen Beleidigung und Denunziation gegen Oliver Pocher erstattet.

Wie Weßels weiter erklärte, habe er auch seinen Sohn Michael angezeigt. Der 73-Jährige sei sich sicher, dass der Musiker den Sketch gemeinsam mit Pocher geplant habe. Der "Sie liebt den DJ"-Interpret und sein Vater haben nach einigen Streitigkeiten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Nach der besagten Pocher-Sendung will Weßels jetzt endgültig dazu auspacken: "Ich will einfach nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt. [...] Und da lasse ich auch nicht locker. Ich werde meinen Sohn so niedermachen, dass er nie wieder nach oben kommt!"

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020

Getty Images Oliver Pocher auf der Premiere des Films "Collide" in Köln, 2016

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher



