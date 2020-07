David Beckhams (45) Haar erstrahlt in neuem Glanz! Der Fußballstar ist bekannt dafür, seine Frisur regelmäßig zu verändern. Noch vor Kurzem präsentierte sich der Ehemann von Victoria (46) mit raspelkurzem Haarschnitt, nachdem er unterschiedliche Hut-Looks ausprobiert hatte. Ein neues Pic zeigt den Briten jetzt überraschend mit einem völlig neuen Äußeren: Seine Haarpracht ist plötzlich wieder voll und sogar richtig aufgehellt!

Auf einem Instagram-Foto wollte der 45-Jährige eigentlich eine Uhr bewerben, die Aufmerksamkeit seiner Follower richtete sich jedoch viel mehr auf seinen Kopf. Blond und leicht silbrig erscheinen die Haare des heutigen Fußballfunktionärs. Seine neue Frisur thematisiert er jedoch mit keinem Wort in seinem Post. Seine Fans flippten dafür umso mehr aus. "Einfach spitze! Ich liebe das silberne Haar, es steht dir so gut!", schwärmte ein User. "Mir gefallen die grauen Haare sehr", kommentierte ein weiterer.

Ob es Davids Absicht war, zu ergrauen? Der Naturliebhaber befindet sich durch die aktuelle Lage in seinem Zuhause in den britischen Cotswolds und vertreibt sich seine Zeit dort wohl mit vielen Spaziergängen in der Sonne. Statt mit einer Haarfarbe könnte seine Mähne auch ganz natürlich aufgehellt worden sein. Ob gefärbt oder nicht – dieser Haarlook wird wahrscheinlich nicht der endgültige des Geschäftsmanns gewesen sein!

Getty Images David Beckham im Jahr 2020

Getty Images David Beckham im Jahr 2019

Instagram/davidbeckham David Beckham, Juni 2020



