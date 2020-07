Bahnt sich eine neue Beziehungskrise bei Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir an? Das It-Girl und sein Verlobter sorgen mit ihrer turbulenten Liebe in den vergangenen Wochen oft für Schlagzeilen: Die beiden haben erst Anfang Juni die RTL-Show Das Sommerhaus der Stars verlassen – und sich danach getrennt. Kurz darauf standen allerdings alle Zeichen wieder auf Versöhnung. Doch am Donnerstag krachte es dann erneut – vor laufenden TV-Kameras brachen bei Georgina alle Dämme!

Am 2. Juli wurde offenbar mit den Sommerhaus-Promis der Trailer für die kommende Staffel gedreht. Vor dem Team gaben sie sich noch total professionell – das Paar busselte vor der Kamera, Kubi überreicht seiner Liebsten einen Blumenstrauß. Doch währenddessen kam es offenbar zum Streit zwischen dem On-Off-Couple. Im RTL-Interview klagt Georgina unter Tränen total aufgelöst ihr Leid: "Wir waren davor zwei Jahre zusammen und superglücklich. Und seitdem wir im Sommerhaus waren, ist es irgendwie alles schwierig. Ich weiß nicht, was mit Kubi los ist. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin einfach gerade etwas verzweifelt."

Doch schon wenige Stunden nach diesem Vorfall gibt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story Entwarnung. Denn da zeigt sie sich wieder freudig strahlend an Kubis Seite, der ihr einen Strauß Rosen mitgebracht hat – und sie drückt ihm liebevoll einen Schmatzer auf die Lippen!

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / georginafleur Georgina Fleur im September 2017

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir



