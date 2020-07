Sie sorgt immer wieder für intime Momente im Fernsehen! Die Modeunternehmerin Claudia Obert (58) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie polarisierte mit ihren frivolen Sprüchen bereits in Reality-Formaten wie Promis unter Palmen oder Promi Big Brother. Bei einem aktuellen TV-Auftritt setzte die berühmte Luxus-Lady jetzt sogar noch einen drauf: Claudia sprach schonungslos ehrlich über ihren Körper!

In der ersten Folge der dreiteiligen Sat.1-Dokureihe So liebt Deutschland erwies sich Claudia gemeinsam mit ihren Reality-Kollegen Janine Pink (33), Matthias Mangiapane (36) und Désirée Nick (63) als regelrechte Sex-Expertin. Beim Thema Brust-Tattoo schien die eigentlich so selbstbewusste Society-Lady schließlich ein wenig verunsichert. "Meine Brüste waren auch mal wie Tennisbälle und jetzt sind sie leider wie Teebeutel", beschrieb die TV-Bekanntheit ihren Körper und ergänzte, dass das Alter generell das Sexleben beeinflusse. "Bei mir ist mittlerweile jede Stellung eine Seniorenstellung", erklärte Claudia.

Doch wünscht sich die Unternehmerin ihre jungen Jahre zurück? Vor Kurzem teilte sie ein besonderes Foto mit ihrer Instagram-Community, auf dem sie kaum wiederzuerkennen war: Nach einem Beauty-Termin präsentierte sich die Luxus-Dame komplett verändert und verjüngt. Ihre Fans zweifelten an der Verwandlung. "Ganz sicher Photoshop!", schrieb ein User.

