Baby Nummer zwei dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen! Im April dieses Jahres erfreute Vampire Diaries-Star Claire Holt (32) ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Die Schauspielerin, Ehemann Andrew Jablon und ihr gemeinsamer Sohn James bekommen Familienzuwachs. Denn, die Blondine ist wieder schwanger. Auf ihrem Weg zur Geburt gwährt der Serien-Star seinen Fans immer wieder Einblicke und versorgt diese regelmäßig mit Updates. Eine neue Aufnahme zeigt nun: Claires Bauch wird immer runder und runder...

Auf ihrem Instagram-Account teilte die zukünftige Zweifach-Mutter jetzt ein Foto, auf dem sie freien Blick auf ihre Schwangerschaftsrundungen gibt. In einem knappen Bikini ist die XXL-Kugel der The Originals-Darstellerin mehr als gut zu erkennen. Während sie sich zu Beginn ihrer zweiten Schwangerschaft mit Infos dazu, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll, sehr zurückgehalten hatte, verkündete die Australierin vor einigen Tagen endlich, dass sie sich bereits in der 28. Schwangerschaftswoche befindet.

Eine andere Info hat Claire ihrer Community zuletzt ebenfalls nicht vorenthalten wollen. Schon kurz nach den Babynews offenbarte sie in einem Video, dass sie und ihr Liebster sich auf eine Tochter freuen dürfen. Aus einem schwarzen Luftballon, den die Beauty platzen ließ, regnete es rosa Konfetti.

Instagram / claireholt "Vampire Diaries"-Darstellerin Claire Holt

Instagram / claireholt Claire Holt, "The Originals"-Darstellerin

Instagram / claireholt Claire Holt mit ihrem Sohn James und Eheman Andrew Joblon



