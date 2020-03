Der Ex-Profifußballer David Beckham (44) und seine Frau Victoria (45) sind wohl eines der süßesten Traumpaare der Promi-Welt. Die beiden liefen sich schon 1997 bei einem Spiel von Manchester United über den Weg. Jetzt schwelgte David in Erinnerungen an das erste Kennenlernen der beiden. Der Familienvater erzählte, welche Sache er noch vom ersten Treffen besitzt – was kann das wohl sein?

Das Spice Girl und der Kicker lernten sich in der Spieler-Lounge von Manchester United kennen – es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. David erzählte Jimmy Fallon (45) in der The Tonight Show: Nach einer Stunde quatschen und ein paar Drinks habe er endlich den Mut zusammengefasst, nach Posh Spice' Nummer zu fragen. Besonders romantisch wurde es in der Show aber erst danach. Der Unternehmer plauderte überraschend über ein niedliches Souvenir vom ersten Treffen – das Ticket mit der Nummer seiner Victoria. Er verriet: "Sie ist am selben Tag mit dem Zug hergefahren, also schrieb sie ihre Nummer auf ihre Fahrkarte, die ich noch habe."

Das britische Traumpaar ist seit 23 Jahren zusammen und hat sein Glück durch die vier Kinder Brooklyn (20), Romeo (17), Cruz (15) und Harper Seven (8) perfekt gemacht. David postete erst neulich auf Instagram eine romantische Liebeserklärung: "Es war einfach alles, das komplette Paket, in das ich mich verliebt habe."

Instagram / victoriabeckham David Beckham, 2020

Instagram / davidbeckham Jimmy Fallon und David Beckham, 2020

Fred Duval/MEGA David und Victoria Beckham im September 2019



