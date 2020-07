Da hatte Evelyn Burdecki (31) aber ein Riesenglück! Auf ihrem Social-Media-Kanal gewährt die Dschungelcamp-Siegerin von 2019 ihren Fans regelmäßig private Einblicke. Dabei weiß die Blondine genau, wie sie ihre Kurven in Szene setzt und die männlichen Follower zum Schwitzen bringt. Nun überraschte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans aber nicht mit einer Prise Sinnlichkeit, sondern einer verblüffenden Anekdote aus ihrem Alltag. Evelyn fiel ihre Brieftasche beim Fahrradfahren aus der Tasche – doch dann erlebte sie ein kleines Wunder.

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade passiert ist", erzählte die 31-Jährige ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. "Ich habe mein Porte­mon­naie verloren, mitten auf der Straße", fügte sie hinzu. Dann schwenkt Evelyn plötzlich auf den Mann neben ihr. "Schaut mal, was für ein netter Mensch. Er hat mir eine Email geschrieben, mich ausfindig gemacht und mir die Geldbörse gerade wiedergegeben", jubelte die begeisterte Lippenstiftträgerin. Für sie ist das Ganze also mehr als gut ausgegangen. Schließlich hatte Evelyn nicht nur ihre Kreditkarten in dem Geldbeutel, sondern auch die zugehörigen Pins.

Abschließend fand die Düsseldorferin auch rührende Dankesworte für den ehrlichen Finder. "Es ist unglaublich, so ein netter Mensch. Mein Engel, ich werde ihn immer im Herzen behalten", schwärmte sie. Sie habe dem netten Unbekannten ihre Dankbarkeit mit einem Kaffee oder Geld zeigen wollen – er hätte aber alles ausgeschlagen.

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020 in Kroatien

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020 in Kroatien

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki im TV Studio in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de