Evelyn Burdecki (31) lässt die Hüllen fallen! Die Influencerin versorgt ihre Fans im Netz regelmäßig mit den neusten Updates aus ihrem Leben und postet entsprechende Bilder. Gelegentlich zeigt sie sich dabei auch etwas freizügiger und setzt ihren Körper in knapper Kleidung in Szene. Jetzt hat die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin auf Bekleidung in Gänze verzichtet: Evelyn zog in ihrem neuesten Video komplett blank!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige einen kurzen Clip von einem Badeausflug an einen See. Sie steht mit ihrer Kehrseite zur Kamera gewandt, offenbar splitterfasernackt bis zur Hüfte im Wasser und streckt die Hände in die Luft. Dass Evelyn die Einsamkeit in der Natur sehr zu genießen scheint, wird nicht nur durch die Verwendung des Hashtags #keinerda, sondern auch in dem Text unter der Aufnahme deutlich: "Weit und breit weder Gänse, Enten noch Fische zu sehen! Da kann ich winken, so viel ich will, es bleibt hier einfach still."

Evelyn würde sich jedoch nie bei einem offiziellen Shooting nackt zeigen und lehnte demnach auch schon eine Anfrage des Playboys ab. Grund dafür seien ihre Eltern. "Die kommen aus Polen und sind sehr konservativ. Und ich selber habe mir auch gedacht: Das kriegt Deutschland nicht von mir, ich zeige nicht meine nackten Brüste", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin im Interview mit RTL.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Mai 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2020



