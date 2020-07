So romantisch verbrachten Fürst Albert (62) und Fürstin Charlène (42) ihren neunten Hochzeitstag. Das Liebesjubiläum der beiden Monaco-Royals fand bereits am 1. Juli statt. Zu diesem Anlass hatte der Palast ein süßes Familienfoto veröffentlicht, auf dem die Zwillinge Prinz Jacques (5) und Prinzessin Gabriella (5) gemeinsam mit ihren Eltern für die Kamera posieren. Ihren Jahrestag feierten die Grimaldis ebenfalls als Familie: Albert und Charlène verbrachten ihren Hochzeitstag mit den Kindern am Strand.

Auf der offiziellen Facebook-Seite des Palastes teilten die jungen Eltern jetzt zwei schöne Schnappschüsse von ihrem besonderen Tag. Auf dem ersten Bild posieren Charlène und Albert an einem Strand vor einem romantischen Sonnenuntergang. Bei dem zweiten Foto haben sich dann auch noch Jacques und Gabriella dazugesellt. Die ganze Familie trägt legere Sommerkleidung und strahlt in die Kamera. "Prinz Albert und Prinzessin Charlène haben ihren neunten Hochzeitstag mit ihrer Familie gefeiert", heißt es in dem Post.

Wo die Aufnahmen gemacht worden sind, ist nicht bekannt. Auch, wie genau sich die Fürstenfamilie die Zeit an dem schönen Strand vertrieben hat, verraten Charlène und Albert bisher nicht. Freut ihr euch über solche Schnappschüsse der Monaco-Royals? Stimmt ab!

Facebook / Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren Kindern

Facebook / palaismonaco Fürst Albert und Fürstin Charlène

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei einer Gala in Monaco am Nationalfeiertag im Jahr 2019

