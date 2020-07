Königin Letizia (47) überrascht mit einem preisbewussten Style! Die spanische Monarchin gilt als absolute Fashion-Ikone: Sie zeigt sich meist in eleganten, schlichten Kleidern und wählt dafür teure Designermarken aus. Doch hin und wieder greift Letizia auch zu günstigeren Marken und achtet dabei besonders auf deren spanische Herkunft. Was die Brünette trägt, ist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nun präsentierte sie sich in einem umwerfenden Jumpsuit, der auch für Normalos erschwinglich ist.

Aktuell reisen Letizia und ihr Mann König Felipe (52) durch Spanien, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich die aktuelle Gesundheitssituation auf bestimmte Gegenden ausgewirkt hat. Am Donnerstag besuchten sie die Stadt Cuenca – und wegen der hochsommerlichen Temperaturen hatte sich die Royal-Lady für einen luftigen Midi-Overall entschieden. Laut Hello! stammte das schwarz-gemusterte Kleidungsstück von Mango und soll nicht mehr als 40 Euro gekostet haben. Mit diesem Jumpsuit machte die 47-Jährige nicht nur ein Schnäppchen, sondern setzte auch ihre Figur perfekt in Szene. Ihr Outfit rundete sie mit beigen Wedge-Espadrilles ab und ihre Haare hatte sie zum Pferdeschwanz gebunden.

Damit hatte sich Letizia nicht zum ersten Mal für eine eher legere Outfit-Kombination entschieden: Beim Besuch von Las Palmas auf Gran Canaria vor wenigen Tagen begeisterte sie mit einem grau-grünen Kleid im Beach-Look. Auch dieses Kleidungsstück zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.

MEGA König Felipe und Königin Letizia im Juli 2020

MEGA Königin Letizia in Cuenca

MEGA König Felipe und Königin Letizia im Juli 2020



