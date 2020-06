Königin Letizia (47) zeigt sich zur Abwechslung richtig locker gekleidet! Die Monarchin ist die Stilikone der Spanier. Vorzugsweise eng anliegende, schlichte und vor allem elegante Kleider schmücken die Brünette. Ab und an darf es dann auch mal sexy sein – hier greift die Frau von König Felipe VI (52) meist auf die Landesfarbe Spaniens rot zurück. Manchmal tauscht sie allerdings auch Pfennigabsatz und ihren total adretten Look gegen etwas Legereres. Und genau so nahm sie am Dienstag auch einen königlichen Termin wahr.

Letizia und ihr Göttergatte Felipe besuchten am Dienstag Las Palmas auf Gran Canaria, um den 100. Todestag des Schriftstellers Benito Pérez Galdós zu ehren. Dabei trat das Ehepaar in sommerlichen Farben vors Volk. Felipe erschien in einem hellen Sakko. Seine Angebetete rockte einen coolen Beach-Look: Sie begeisterte in einem lockeren grau-grünen Kleid, welches mit zahlreichen Blüten übersät war, und ihre Figur perfekt umschmeichelte. Das Outfit kombinierte sie mit hellen gebundenen Espadrilles und einem lockeren Zopf. Mit ihrem Auftritt sind die beiden allerdings nicht nur Fashion-Vorbilder – aufgrund der aktuellen Situation tragen sie auch brav Mundschutz, um mit gutem Beispiel voranzugehen.

In den vergangenen Monaten hat die Zweifach-Mama ihre royale Kluft oft im Schrank hängen gelassen. Denn auch sie war einige Wochen ans Homeoffice gebunden. Bei einer Videokonferenz zeigte sie sich dann unter anderem im Business-Look – in einem dunklen Blazer.

