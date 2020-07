Hat das Warten endlich ein Ende? Im Jahr 2010 wurde die gefeierte Boyband One Direction im Rahmen der britischen TV-Show The X Factor gegründet. Damals bestand die musikalische Truppe aus Harry Styles (26), Liam Payne (26), Niall Horan (26), Louis Tomlinson (28) und Zayn Malik (27). Letzterer verkündete 2015 seinen Band-Ausstieg – und die restlichen Mitglieder eine Pause. Seitdem wurde es still um One Direction. Doch könnten die Jungs schon bald wieder gemeinsame Sache machen? Ein vermeintlicher Video-Call zwischen Liam und Harry lässt die Fans jetzt hoffen!

Auf der Internetplattform TikTok veröffentlichte Liam jetzt einen kurzen Clip, in dem es aussieht, als würde er einen Video-Call mit seinem Bandkollegen Harry führen. Allerdings entpuppte sich das Video als Montage – Liam spielte seinen Fans einen Streich. Trotzdem halten diese an einem Comeback fest: "Ich habe so laut gekreischt", "Kündigt er eine Reunion an?" und "Irgendetwas wird am 23. Juli passieren!" lauten nur ein paar der zahlreichen Kommentare. Die letzte Aussage bezieht sich auf das zehnjährige Bestehen von One Direction, das die Jungs am kommenden 23. Juli feiern könnten.

Allerdings reagieren nicht alle Fans so hoffnungsvoll auf den Streich des Sängers. "Wie konntest du nur so mit meinen Gefühlen spielen?" und "Warum tust du uns das an?" ließen zwei verärgerte Anhänger der Band im Netz verlauten – und mit dieser Meinung stehen sie nicht allein.

Getty Images Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan von One Direction

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Liam Payne, Musiker



