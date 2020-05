Wird One Direction jemals wieder gemeinsam auf der Bühne stehen? Vor zehn Jahren eroberte die Band bestehend aus Zayn Malik (27), Niall Horan (26), Harry Styles (26), Louis Tomlinson (28) und Liam Payne (26) Teenieherzen auf der ganzen Welt in Sturm. Mittlerweile pausiert 1D allerdings seit einigen Jahren, damit die einzelnen Mitglieder ihre Solokarrieren verfolgen können. Liam macht Fans nun allerdings Hoffnung auf die langersehnte Reunion. Der Sänger gesteht: Er könne sich vorstellen, dass die Band bald wieder zusammenfindet.

Wie der "Both Ways"-Hitmacher gegenüber People verraten hat, sei er sehr hoffnungsvoll, dass die britische Boyband bald wieder mit einem Song in den Charts vertreten sein werde. "Ich fange an zu glauben, dass es irgendwann definitiv passieren wird. Es ist also aufregend", erklärt Liam. Noch könne er allerdings nicht fest versprechen, dass es mit Sicherheit eine Reunion geben wird, da es sich dabei um "eine schwierige Sache" handle.

Gerüchte existieren schon länger, dass die britische Popband anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums wieder zusammenkommen wird. In einem Interview bei Instagram-Live Ende April hatte der "Strip That Down"-Interpret bereits ausgeplaudert: Wenn es eine Reunion von One Direction geben sollte, dann ohne Zayn Malik, der die Band 2015 als Erster verlassen hatte.

Anzeige

Getty Images One Direction bei einem "X-Factor"-Fotoshooting in London im Dezember 2010

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei einem Auftritt in NYC im September 2019

Anzeige

Getty Images One Direction bei einer Pressekonferenz für dem Film "One Direction: This is us" in London 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de