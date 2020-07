Eine Familie wie aus dem Bilderbuch! Vor rund einem Monat veränderte sich der Alltag von Ann-Kathrin Götze (30) und ihrem Mann Mario (28) komplett: Das Paar wurde Eltern ihres ersten Kindes. Söhnchen Rome steht ab sofort nicht nur im Mittelpunkt der beiden, sondern ist auch ihr ganzer Stolz. Neben mehreren kleinen Details wie der Hand und dem Fuß überraschte das Model seine Fans jetzt mit einer neuen Aufnahme ihres Kleinen: Ann-Kathrin, Mario und Baby Rome posieren das erste Mal zu dritt vor der Kamera!

"Schönen Sonntag von meiner Familie an eure", teilte Ann-Kathrin ihrer Community via Instagram mit einem Herz-Emoji mit. Diese Aufnahme zeigt das erste Familienporträt der Götzes: Liebevoll hält die frischgebackene Mama ihren kleinen Sprössling in den Armen. Hinter den beiden steht auch Profikicker Mario, der den Knirps mit einem strahlenden Lächeln begutachtet. Vollkommen glücklich und zufrieden scheint das Trio sein neues Leben als Familie in vollen Zügen zu genießen.

Dabei hätten sich Ann-Kathrin und Mario laut Entbindungstermin eigentlich noch etwas gedulden müssen, bis sie ihren Nachwuchs in den Armen halten dürfen: Baby Rome kam nämlich sieben Wochen zu früh zur Welt. Inzwischen hat sich der Sohnemann aber prächtig entwickelt und ist ein gesundes Neugeborenes.

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze im Februar 2019

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Dezember 2019

