Wer ist denn diese hübsche Strandnixe? Richtig erkannt, es ist das deutsche Model Sandy Meyer-Wölden (37). Seit der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (42) lebt die Blondine mit ihren Kindern in Miami in den USA. Klar, bei traumhaftem Sonnenschein und glasklarem Wasser lohnt sich der Ausflug an den weißen Sandstrand. Doch der Hingucker auf diesen Fotos ist nicht etwa die malerische Kulisse – denn sie zieht alle Blicke auf sich: Sandy posiert in Bademode und präsentiert ihren Beachbody!

"So sieht der Sommer in Miami aus", schrieb sie zu ihrem Post auf Instagram. Doch ihre Fans beneideten Sandy nicht nur wegen des Strandausfluges – vor allem ihr trainierter Körper fiel den Usern auf. Das Model präsentierte sich in einem bunten Badeanzug in absoluter Topform. Keine Frage, die 37-Jährige tut so einiges, um ihren Körper in Form zu halten. Sie versuche, unter der Woche jeden Tag Sport zu treiben, erklärte sie im Promiflash-Interview. Davon können ihre Fans auch immer wieder profitieren: Sei es beim Wandern, Tennisspielen oder bei ihren Fitnessübungen – sie nimmt ihre Follower mit.

Wie kommen die Beach-Schnappschüsse eigentlich bei Sandys Fans an? "Wow... Unglaublich, dass du fünf Kinder zur Welt gebracht hast", "Wie kann man nur so heiß sein?!" und auch "Wie kann man nur einen so tollen Körper haben?!" lauteten nur ein paar der zahlreichen Komplimente ihrer Internet-Community.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Model

