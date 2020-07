Ariel Winter (22) überrascht ihre Fans mit einem neuen Look! Vor Veränderungen scheut die Schauspielerin nicht zurück: Im April des vergangenen Jahres zeigte sich der Modern Family-Star mit deutlich weniger Kilos auf der Waage. Neben dem radikalen Gewichtsverlust entschied sie sich einen Monat später auch für eine neue Haarfarbe. Von ihrer roten Haarpracht scheint die TV-Bekanntheit jetzt allerdings genug gehabt zu haben. Ariel hat plötzlich blonde Haare!

"Winter kommt", verkündete Ariel vor wenigen Stunden via Instagram mit einigen Ausrufezeichen. Dabei präsentiert die Beauty stolz in einer Bildergalerie den kühlen Blondton auf ihrem Kopf. Einmal verspielt, dann mit einem verführerischen Blick oder einem süßen Lächeln – sieht ganz so aus, als würde Ariel ihre neue Haarfarbe lieben. Auf einem der Schnappschüsse fährt sich die 22-Jährige voller Elan und mit geschlossenen Augen durch die hellen Locken.

Auch die Fans der gebürtigen Kalifornierin kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Meine Lieblingsfarbe an dir!" und "Du siehst umwerfend aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Ein Nutzer verglich Ariel sogar mit Schauspiel-Ikone Marilyn Monroe (✝36).

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Sängerin

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Schauspielerin

Instagram / arielwinter Ariel Winter, TV-Star



