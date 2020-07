Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik verlieben sich aufs Neue! Die beiden haben sich Anfang des Jahres bei der neuen Kuppelshow Are You The One? kennengelernt. Die Liebesexperten, die zuvor "Perfect Matches" ermittelt haben, sahen bereits Potenzial in ihnen, was für eine ernsthafte Beziehung reichten sollte. Und tatsächlich haben die 25-Jährige und der Soester in der Sendung zueinandergefunden. Promiflash hat bei Kathi und Kevin nachgefragt, wie sie die Stationen ihres Kennenlernens jetzt im Fernsehen erlebten.

"Das war traumhaft. Die Gefühle sind wieder hochgekommen", schwärmte Kathi in einem Promiflash-Interview. Das Beste sei, dass man sich die Sendung gemeinsam anschaue und darüber rede. "Ich wusste dann immer ganz genau, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe", stellte die Beauty aus Kamen fest. Ihr Liebster schloss sich dem an, denn wenn sein Privatleben zur Zeit etwas stressig verlaufe, schaue er sich einfach die Sendung an. "Dann erinnere ich mich an diesen Moment und denke mir 'Wow, war das schön' und kuschel mit ihr", erklärte Kevin mit einem Strahlen im Gesicht.

Die beiden Verliebten haben sich auch schon gegenseitig ihren Eltern vorgestellt. "Sie sind alle positiv von ihm überrascht", lobte Kathi ihren Freund. Und die Blondine hat es Kevins Familie anscheinend auch angetan. "Sie feiern sie im echten Leben noch mehr als im Fernsehen", freute sich der Rettungssanitäter.

