Bei Are You The One? trafen 21 Singles aufeinander – in verschiedenen Challenges und Dates lernten sie einander besser kennen, woraufhin sich Freundschaften und auch Liebesbeziehungen entwickelten: So wurde beispielsweise aus Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) ein glückliches Paar. Auch Laura Morante (29) ging nicht leer aus: Sie lernte in der Kuppelshow Juliano kennen – zwischen ihnen knistert es jetzt nach den Dreharbeiten gewaltig. Kathi, Kevin und Laura verrieten Promiflash, mit welchen anderen Kandidaten sie den Kontakt weiterhin aufrechterhalten.

Die beiden Verliebten, Kathi und Kevin, haben anscheinend einen guten Draht zu ihren Ex-Mitbewohnern. "Eigentlich haben wir noch zu allen Kontakt", verriet Kathi in einem Promiflash-Interview. Sie würden sich stets auf dem Laufenden halten, indem sie sich in ihren Gruppen austauschen. Zu besonderen Anlässen stehe dann ein großes Wiedersehen an: "Wir haben auch das Finale zusammen geschaut", freute sich die Beauty aus Kamen. Das einzige Problem sei, dass alle an verschiedenen Orten verstreut leben. Das sei trotzdem kein Grund für einen Kontaktabbruch. "Wir sind eine kleine Familie und das bleibt so", stellte Kevin klar.

Bei Laura sieht es anscheinend ähnlich aus: "Ich habe mit allen Kandidaten noch Kontakt – zu den Mädels mehr als zu den Jungs", erklärte sie. Juliano sei eine Ausnahme, denn mit ihm unterhalte sie sich täglich. "Es gibt nur eine Person, mit der ich keinen Kontakt habe, weil ich es einfach nicht cool fand, was er gebracht hat." Wen genau die Friseurmeisterin damit meinte, ließ sie offen. Möglicherweise könnte es sich um ihren Ex-Mitstreiter Edin handeln, der in der Sendung versucht hatte, sie zu küssen.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Juliano



