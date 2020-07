Eugen Lopez kann es kaum fassen: Box-Legende Abdulmanap Nurmagomedov ist im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer ist selbst ein überzeugter Kampfsportler – kein Wunder also, dass er die Karriere des international bekannten Trainers von klein auf verfolgt hatte. Doch nicht nur diese gemeinsame Leidenschaft hat Eugen und Abdulmanap miteinander verbunden: Beide stammen gebürtig aus Russland, der verstorbene Box-Held war für den Ex-Kuppelshow-Kandidaten so etwas wie ein Kindheitsidol.

"Abdulmanap ist in Russland ein sehr bekannter Mensch gewesen, er war selbst Sportler und hat superviel erreicht", erklärt Eugen auf Promiflash-Nachfrage. "Dazu kam noch, dass er aus dem Sportlerbereich in den Trainerbereich gewechselt ist und Russland richtig weit nach vorne gebracht hat mit seiner Arbeit als Trainer. Er hat so viele Champions und Olympiasieger erzogen." Es sei ein Schock für ihn gewesen, dass "so ein Mann, der sehr viele Kinder dazu bewegt hat, Sport zu machen, gestorben ist".

Abdulmanaps sportliches Erbe hält nun sein Sohn Khabib in Ehren – auch ihn bewundert Eugen sehr: "Khabib gehört zu meinen größten Vorbildern, weil er sportlich und menschlich für mich eine Vorbildfunktion hat." Er sei ein Fan der beiden und werde es immer bleiben: "Da sie meine Landsmänner sind und ich auch in Russland geboren bin, habe ich noch mal eine andere Sympathie und verfolge sie deswegen umso mehr", erklärt der Fitness-Begeisterte.

Anzeige

Getty Images Abdulmanap Nurmagomedov mit seinem Sohn Khabib Nurmagomedov, November 2018

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Khabib Nurmagomedov und sein Vater Abdulmanap, Oktober 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de