Wie lange müssen die Zuschauer noch auf Das Sommerhaus der Stars warten? Schon kurz nach dem Start der Dreharbeiten drangen pikante Details vom Set an die Außenwelt: Luxus-Lady Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir zogen bereits nach wenigen Tagen aus der TV-WG aus. Grund soll ein heftiger Streit gewesen sein. Inzwischen sind die Dreharbeiten für die gesamte Staffel abgeschlossen – und die Reality-TV-Fans wollen nun natürlich auch das Endergebnis sehen. Doch angeblich soll sich der Start vom Sommerhaus nach hinten verschieben!

Wie der Name des Formats bereits verrät, flimmert das Promi-Spektakel in der Regel im Sommer über die TV-Bildschirme – so startete die vergangene Staffel am 23. Juli 2019. Nach einem Bild-Bericht soll "Das Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr aber erst im Herbst im Fernsehen laufen. Der Grund: Produktionsverzögerungen durch die aktuelle Gesundheitskrise. "Wir brauchen für Schnitt und Bearbeitung des Materials wegen des Homeoffice doppelt so lange. Die Cutter sitzen alle extern und somit ist es nicht so leicht, das zu koordinieren und zusammenzustellen", berichtete ein Insider dem Medium. Ob "Like Me I'm Famous" als Ersatz gedacht ist? Das neue Format soll noch vor dem Sommerhaus bis Mitte, Ende August ausgestrahlt werden.

Auch von ihren Fans wurden die diesjährigen Sommerhaus-Kandidaten bereits gelöchert, wann die elf Episoden zu sehen sein werden. Das betonte Denise Kappès (29) jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich kriege so unfassbar viele Nachrichten. [...] Mir sind natürlich auch die Hände gebunden, Leute. Ich darf dazu nicht viel sagen. Lasst euch einfach überraschen, wir wollen euch nichts vorwegnehmen", erklärte sie lediglich und ergänzte: "Es wird spannend genug werden, das könnt ihr mir glauben."

