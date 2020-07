Bei Paradise Hotel kamen die Geheimnisse der Kandidaten ans Tageslicht! Damit die zur Zeit elf liebesdurstigen Singles ihre bessere Hälfte einfacher finden, bewältigen sie kleine Challenges und Fragerunden, um sich besser kennenzulernen. So erzählte Andreas Heierth über sein größtes Erfolgserlebnis: Er habe vor vier Jahren 40 Kilo abgenommen, wofür er von seinen Mitstreitern viel Lob und Applaus absahnte. Doch ein Kandidat sorgte mit seinem Geständnis für Verwirrung bei den anderen.

Tobias Bente rechnete mit seiner Ex-Freundin ab. "Sie hat vorgetäuscht, dass sie von mir schwanger ist und hat das komplett sieben bis acht Monate durchgezogen", erzählte der 21-Jährige. Ihren Bauch habe sie damals mit Kissen ausgepolstert, sodass weder ihre Eltern noch Tobi an der Schwangerschaft zweifelten. "Sie hatte dann immer beim Sex das dann auch ausgepolstert", meinte der ehemalige Take Me Out-Kandidat. Seine Teamplayer schienen von dieser Geschichte nicht ganz überzeugt zu sein. "Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt. Ich glaube, der hat das richtig einstudiert vor dem Spiegel ", stellte Cheyenne Vong klar. Auch Omar Al-Jarrah zeigte sich bedenklich: "Entweder der ist völlig Banane oder er hat sich die ganze Story nur ausgedacht."

Anscheinend ist das Model für seine Hotelmitbewohner ein kleiner Dorn im Auge, da sie auch nicht so ganz glauben, dass an ihm alles natürlich sei. Auch am Frühstückstisch merkte man das – sie warteten mit dem Essen nicht auf Tobi, da dieser zu lange mit seinem perfekten Styling beschäftigt war.

TVNOW / Frank J. Fastner Andreas Heierth von "Paradise Hotel"

Instagram/tobiasbente Tobias Bente, September 2019

RTL TVNOW Tobias Bente und Luisa Krappmann von "Paradise Hotel"



