Wird Tim Rasch (21) der beliebten Daily Berlin – Tag & Nacht für immer den Rücken kehren? Vor ein paar Tagen schockierte der Nik-Darsteller seine Fans mit der Nachricht, dass er bei der Reality-Show aussteigt. Grund dafür sei seine neue Dokuserie, die jetzt im Fokus stehe. Außerdem habe er sich in der Hauptstadt nicht mehr wohlgefühlt und ziehe deshalb zurück in seine Heimat in Nordrhein-Westfalen. Tim verriet gegenüber Promiflash, ob er dennoch irgendwann vielleicht wieder zum Set der Serie zurückkehrt.

"Ich sage niemals nie!", meinte Tim in einem Promiflash-Interview. Doch ein Comeback in der näheren Zukunft solle es nicht geben, da er momentan mit seiner eigenen Doku beschäftigt sei, in der es um seinen Neuanfang gehe. Er schien der Idee trotzdem nicht abgeneigt zu sein, da er in seiner Zeit bei BTN auch viele emotionale Situationen erlebt habe. Der 21-Jährige erinnere sich an den Moment, als seine Figur Nik sich von seinem verstorbenen Bruder Robin am Grab verabschieden musste. "Mir wurde auch wieder bewusst, dass RTL2 so realitätsnahe Storys und Formate bespielt", erzählte er.

Tim sei sich auch sicher, wen er am meisten in Berlin vermissen werde: Seinen ehemaligen Kollegen Benjamin Mittelstädt (24). Sie standen nicht nur gemeinsam vor der Kamera, sondern führten auch eine Liebesbeziehung und lebten gemeinsam unter einem Dach.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Kim, Nik, Toni und Connor von "Berlin - Tag & Nacht"

Bieber, Tamara Tim Rasch, TV-Gesicht

Instagram / tim_rasch Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars Ben Mittelstädt und Tim Rasch



