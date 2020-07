Wo kommen die Mitbewohner nach dem verheerenden Brand unter? Am Montagabend sorgte Berlin - Tag & Nacht für eine denkwürdige Folge: Die kultige WG wurde von Theo (Ranndy Frahm) in Brand gesteckt – und fackelte komplett ab. Durch den gefährlichen Zwischenfall sitzen Joe (Lutz Schweigel), Fabrizio (Fernando Dela Vega) und Co. nun auf der Straße. Wo werden sie eine neue Bleibe finden?

Achtung, Spoiler!

Die WGler ziehen aus der Not heraus in ein leer stehendes Bordell. Über die neue Wohnsituation plaudern die Schauspieler vorab schon mit Promiflash. "Absolutes Chaos, da wird auf jeden Fall viel Blödsinn gemacht, zumindest teilweise...", teasert Fernando an. Und auch Lutz freut sich über den ungewöhnlichen Umzug: "In einem Bordell unterzukommen, ist auf jeden Fall Mal was anderes und auch ganz lustig, so etwas erlebt man ja sonst nicht."

Auch das Feuer in ihrem alten Heim ist für die TV-Darsteller eine komplett neue Situation – zumal die Flammen bei den Dreharbeiten echt waren! "Man kannte so etwas bisher ja nur aus Action-Filmen. Ich fand es interessant, das mal mitzuerleben, auch wenn es natürlich schade ist, zu sehen, wie die WG abbrennt", erklärt Falko Ochsenknecht (35) im Interview.

