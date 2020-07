Was für eine tolle Wollny-Überraschung für den Nachwuchs! Die bekannte Familie verbringt gerade gemeinsam ein paar entspannte Tage im Urlaub in der Türkei. Dort wollen sie unter anderem auch einen ganz besonderen Tag feiern: Sylvanas (28) älteste Tochter Celina-Sophie wird bereits sieben Jahre alt! Doch die Reality-TV-Bekanntheiten haben sich zu dem Ehrentag der kleinen "Mucki" etwas Besonderes einfallen lassen: Denn Celina wusste gar nicht, dass sie am Mittwoch Geburtstag hat!

Sylvana klärte das Versteckspiel bereits am Dienstag in ihrer Instagram-Story auf: "Die Celina hat morgen Geburtstag, aber die kleine Maus weiß davon noch gar nichts. Sie fragt immer, wie lange noch, wie lange noch und dann haben wir ihr einfach drei Tage länger gesagt." Celina sollte überrascht werden – und das ist auch gelungen! Denn an ihrem echten Geburtstag, dem 8. Juli, wurde sie von Papa Florian (32) an den geschmückten Frühstückstisch gebracht, an dem ihre ganze Family sie in Empfang nahm und mit "Happy Birthday" begrüßte! Völlig verdutzt, aber überglücklich nahm die Schülerin dann ihre Geschenke entgegen – und musste bei einem rührenden Brief ihrer Liebsten sogar Tränchen verdrücken! Von Oma Silvia (55), Tante Sarafina (25) und Co. regnete es auch auf Social Media zuckersüße Glückwünsche für das Geburtstagskind.

Das gemeinsame Frühstück war allerdings noch nicht das kulinarische Highlight an Celinas Tag. Sylvana verriet auf Instagram zudem: "Am Abend gibt es dann auch die große Torte. Ich habe von zu Hause auch Kerzen und eine Sieben mitgenommen."

