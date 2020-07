Der Fall von Ghislaine Maxwell (58) sorgt für weitere Schlagzeilen. Die Unternehmerin ist die frühere Lebensgefährtin des Milliardärs Jeffrey Epstein (✝66), der in einen riesigen Sexskandal verwickelt war. Vor ein paar Tagen wurde sie festgenommen – sie soll als Komplizin des Finanzexperten und selbst als Täterin in Missbrauchsfällen tätig gewesen sein. Nachdem sie nun in Haft ist, dringen weitere Informationen ans Tageslicht. Jetzt wird sogar behauptet, dass Yolanda Hadid der Angeklagten Obhut gegeben hat.

Der investigative Journalist Henk Van Ess machte auf Twitter öffentlich, dass er denke, dass Ghislaine im vergangenen November auf dem Anwesen der 56-Jährigen gewesen war, während die Polizei nach ihr gesucht hätte. Laut seinen Recherchen hatte die Verhaftete einen Donut-Laden um die Ecke des Grundstücks besucht. Yolanda, die Mutter der Topmodel-Schwestern Bella (23) und Gigi Hadid (25) reagierte auf die Vorwürfe und betonte: "Ich kenne Ghislaine nicht und habe noch nie etwas mit ihr zu tun gehabt." Sie sei damals nicht und auch zu keinem anderen Zeitpunkt auf ihrer Farm gewesen.

Ghislaine wurde in New Hampshire festgenommen, aber mittlerweile in ein Gefängnis in New York verlegt worden, wie unter anderem The Guardian berichtete. In der früheren Heimat von ihrem verstorbenen Ex wird auch der Prozess stattfinden. Am Freitag soll sie das erste Mal einem Richter vorgeführt werden.

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein

Anzeige

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid im November 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de