Diese Neuigkeit dürfte die Fans freuen! Am 22. Juli startet das neue TV-Format "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand". Im sonnigen Thailand werden Annemarie Eilfeld (30), Oliver Sanne (33), Sam Dylan (29), Georgina Fleur (30) und Co. in verschiedenen Challenges um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro kämpfen. Die Besetzung wird dabei immer vielversprechender: Jetzt sind zwei weitere Promis bekannt, die an "Kampf der Realitystars" teilnehmen werden!

Auch der deutsche Fußballer Kevin Pannewitz, der schon für den VfL Wolfsburg spielte, soll Teil des Formats sein, berichtet Bild jetzt. "'Kampf der Realitystars' war für mich eine wahnsinnige Erfahrung", erklärt er. Er habe bei den Dreharbeiten, die bereits abgeschlossen sind, unfassbar viel gelacht. Zusätzlich leistet auch die ehemalige GNTM-Kandidatin Zoé Saip den Stars Gesellschaft. Für die Zuschauer dürfte es spannend werden, denn der Blondine mache es besonders Spaß, sich mit anderen zu messen.

Neben Zoé und Kevin werden auch weitere Promis um den Jackpot kämpfen. Unter ihnen zum Beispiel "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (52), Ballermannsänger Jürgen Milski (56), Love Island-Liebling Melissa (24) und auch der Auswanderer Johannes Haller (32). Außerdem wird Cathy Hummels (32) die Moderation der TV-Show übernehmen.

Instagram / panne08 Kevin Pannewitz, Fußballer

Instagram / zoesalome Zoé Saip, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin



