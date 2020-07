Katharina Wagener packt aus! Die süße Blondine wurde durch die aktuelle Staffel der neuen Datingshow Are You The One? bekannt. In dem TV-Format begeisterte die Dortmunderin nicht nur mit ihrer offenen Art, sondern rührte auch mit ihrer ganz persönlichen Geschichte zu Tränen: Die 25-Jährige litt früher an einer Essstörung. Obwohl sich Kathi schon länger von der Erkrankung erholt hat, musste sie weiterhin mit den Folgen kämpfen – und ließ sich deswegen sogar ihre Brüste vergrößern!

Das enthüllte sie nun via Instagram: 2018 habe sie sich ihre Oberweite operieren lassen – jedoch nicht, weil diese ihr nicht groß genug war, sondern weil ihr Vorbau unter ihrer Magersucht extrem gelitten hatte. "Ich habe aufgrund meiner Essstörung innerhalb sehr kurzer Zeit sehr starke Gewichtsschwankungen gehabt und daher viel überschüssige Haut, vor allem auch an den Brüsten!", erklärte Kathi (25). Sie habe später das Gefühl gehabt, ihr Busen würde sehr hängen. Deshalb habe sie sich sehr unwohl gefühlt.

Während der Show hatte Kathi bereits verdeutlicht, wie schlimm ihre Magersucht gewesen war: "Mir haben die Ärzte gesagt, ich werde keine 20 Jahre alt, weil ich so, so magersüchtig war. Ich war jahrelang nur in Krankenhäusern, Notaufnahmen. Ich bin dreimal tot gewesen", hatte die Freundin von Kevin Yanik unter Tränen erklärt. In der schlimmsten Phase ihrer Krankheit habe sie nur noch 25 Kilo gewogen.

