Hat sie jetzt etwa Blut geleckt? Die Beauty Kim wird im großen Finale des TV-Formats Beauty & The Nerd zusammen mit ihrem Teampartner Illya um den Sieg kämpfen. Dabei scheint der Blondine die Teilnahme an der Realityshow offenbar besondere Freude bereitet zu haben – denn: Schon jetzt kann sich Kim vorstellen, bei weiteren TV-Produktionen mitzuwirken! Doch an welchen Shows hätte die 19-Jährige Interesse?

Zusammen mit ihrem TV-Kollegen Illya beantwortete die Beauty nun die neugierigen Fragen ihrer Fans via Livestream auf Instagram. Dabei verriet Kim nun, welche Projekte sie in Zukunft in Betracht ziehen würde. "Also wenn ich jetzt eine Anfrage bekommen würde für Der Bachelor, dann würde ich es mir überlegen", erklärte sie. Allerdings gebe es auch Reality-Formate, an denen sie nicht teilnehmen würde. "Zu Love Island oder Paradise Hotel würde ich niemals gehen", stellte sie klar.

Illya dagegen könne mit diesen Shows nichts anfangen, auch bei Die Bachelorette würde er nicht teilnehmen wollen. "Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, an solchen Sendungen gar nicht", meinte er. Er habe aber bereits eine Anfrage für die Castingshow DSDS bekommen.

