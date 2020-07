Ist Owen Wilson (51) wieder in festen Händen? Vor knapp zwei Jahren wurde der Schauspieler zum dritten Mal Vater und konnte seine Tochter Lyla auf der Welt begrüßen. Kurz nachdem seine damalige Freundin Varunie Vongsvirates mitgeteilt hatte, schwanger zu sein, soll Owen angeblich sofort den Kontakt zu ihr abgebrochen haben. Jetzt wurde der Hollywood-Star mit einer Frau an seiner Seite gesichtet, die eindeutig nicht seine Ex war…

Am Montag erwischten Paparazzi den "Zoolander"-Darsteller bei einem Mittagessen, bei dem er nicht alleine unterwegs war: Zusammen mit einer unbekannten blonden Frau saß Owen am Tisch. Er und sein Date waren lässig gekleidet und wirkten bei dem Lunch ziemlich vertraut. Ganz offensichtlich handelte es sich bei der Dame nicht um Varunie, allerdings auch nicht um Owens frühere Ex-Freundin Caroline Lindqvist, mit der er Sohn Finn bekam.

Erst vor einigen Monaten hatte der 51-Jährige Schlagzeilen damit gemacht, dass er sein jüngstes Kind offenbar nicht sehen wollte. Und daran scheint Owen festzuhalten: Seine Tochter Lyla hat er noch nie gesehen. "Er hat Lyla noch nie getroffen. Niemals. Er hilft finanziell, aber nicht darüber hinaus", verriet seine Ex Varunie gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Owen Wilson

Anzeige

MEGA Owen Wilson und eine unbekannte Blondine

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Owen Wilson auf der "No Escape"-Premiere in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de