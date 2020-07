Sophie Turner (24) bezaubert ein weiteres Mal im Schwanger-Look! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joe Jonas (30) erwartet die Schauspielerin aktuell den ersten Nachwuchs. Nachdem sie ihren Babybauch in den vergangenen Monaten zunächst verhüllt hatte, setzte sie ihn zuletzt immer wieder bewusst in Szene – so auch jetzt bei einem Spaziergang im Park: Dabei wirkte Sophies Kugel in einem pinken Kleidchen üppiger denn je!

Runder geht es kaum noch! Auf aktuellen Paparazzi-Bildern, die Just Jared vorliegen, sind die Game of Thrones-Darstellerin und ihr Gatte bei einem gemütlichen Picknick im kalifornischen Studio City zu sehen. Während der Musiker ganz sportlich in Shorts und Sneakers unterwegs war, wirkte Sophies Look eher mädchenhaft und süß: Die Britin trägt auf den Schnappschüssen ein rosa Babydoll-Kleidchen über einem weißen T-Shirt – und darunter zeichnet sich ganz deutlich ihre Bauchwölbung ab!

Ob die werdenden Eltern hier wohl die letzten Tage in Zweisamkeit genießen? Schließlich soll laut einem Insider bald die Geburt ihres Babys anstehen: Demnach könnte es schon in wenigen Wochen soweit sein – und dem Promi-Experten zufolge würden Joe und Sophie es kaum noch erwarten können, ihren Sprössling endlich in den Armen zu halten.

MEGA Sophie Turner im Juli 2020

MEGA Sophie Turner (rechts) mit ihrer Mutter

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Juni 2019 in L.A.



