Gwyneth Paltrow (47) ist offenbar gar nichts peinlich. Die Schauspielerin sorgte in den vergangenen Jahren schon mehrfach mit ihrer Hemmungslosigkeit für Schlagzeilen: Erst vor wenigen Wochen kündigte die Iron Man-Darstellerin unter anderem an, eine Kerze herausbringen zu wollen, die angeblich nach ihrer Vagina riecht. Doch nicht nur in ihrem Beruf ist die Blondine schonungslos offen – sondern auch in der Erziehung ihrer Kinder: Ihrem Sohn Moses schenkte sie nun sogar ein Puzzle, auf dem nackte Brüste abgebildet sind!

Das verriet die zweifache Mama in einem neuen Posting auf ihrem Lifestyle-Blog Goop: "Bei uns zu Hause wurde zuletzt sehr viel Trivial Pursuit gespielt. Und da habe ich Moses dieses Brüste-Puzzle geschenkt – einfach aus Spaß!" Wie der 14-Jährige auf dieses unübliche Präsent reagierte, verriet Gwyneth aber nicht. Auf dem Knobelspiel der Firma Jiggy sind 48 verschiedene Paar Brüste in sämtlichen Formen und Hautfarben abgebildet – zu erwerben ist es für knapp 40 US-Dollar (umgerechnet rund 35 Euro).

Teeanger Moses dürfte inzwischen an die Unverblümtheit seiner Mutter gewöhnt sein. Als Gwyneth jedoch zum ersten Mal Sextoys – darunter auch hochwertige Vibratoren – auf den Markt gebracht hatte, war der Sohn von Chris Martin (43) zunächst nicht wirklich begeistert: "Zuerst fand ich es wirklich peinlich, dass die Website Vibratoren enthält – und jetzt denke ich, dass es eine großartige Sache ist!"

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de