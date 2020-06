Gwyneth Paltrow (47) bekommt offenbar nicht genug von skurrilen Produkten. Auf ihrem Lifestyleblog Goop verkauft die Schauspielerin schon seit Längerem Sextoys, die das Liebesleben von Paaren wieder in Schwung bringen sollen. Vor allem die Kerze, die nach ihrer Vagina riechen soll, brachte der Iron Man-Darstellerin besondere Aufmerksamkeit. Das Produkt war im Handumdrehen ausverkauft. An diesen Erfolg will sie jetzt scheinbar anknüpfen: Gwyneth bringt eine neue Kerze raus – die nach ihrem Orgasmus duften soll!

In einem Online-Interview mit dem US-amerikanischen Moderator Jimmy Fallon (45) für The Tonight Show stellte sie die heiß begehrte Ware vor. Es sei wohl eher etwas für die Frau des Talkmasters, leitet die Oscar-Preisträgerin ein, bevor sie die Kerze in die Kamera hält: "Das riecht nach meinem Orgasmus" steht auf dem Artikel. Ein besonders Erlebnis scheint auch die Verpackung zu versprechen: Auf der Schachtel sind etliche Feuerwerkskörper zu sehen.

Neben diesen außergewöhnlichen Artikeln widmet sich die 47-Jährige aber noch anderen Dingen: Sie geht unter die Sexratgeberinnen und gibt Paaren auf der Seite Telefonsex-Tipps. Mithilfe des Experten Stephen Snyder veröffentlichte die zweifache Mutter einen Leitfaden zum Liebesspiel am Hörer. "Die größte Hürde ist meistens, dass sich Partner einbilden, sie seien nicht gut. Dass sie nicht kreativ genug sind oder ihnen nicht genug sexy Sachen einfallen, die sie ins Telefon raunen können", erklärte der Sex- und Beziehungstherapeut.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow im Oktober 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Premiere von "Avengers: Endgame"



