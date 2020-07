Wenn Steffen Henssler (47) und Tim Mälzer (49) aufeinandertreffen, brennt die Luft! Ob bei Grill den Profi oder Kitchen Impossible – die beiden TV-Köche stellten sich bereits mehrfach einem kulinarischen Duell und die Fans kamen dabei immer auf ihre Kosten, denn: Neben ihren hervorragenden Küchen-Skills teilen die beiden auch eine Vorliebe für flotte Sprüche. Jetzt steht das nächste Kräftemessen an: Bei einem "Grill den Henssler"-Special treten die zwei Gourmets gegeneinander an.

Am 2. August können sich die Fernsehzuschauer auf "Henssler vs. Mälzer" freuen. Das gab Vox jetzt in einer Pressemitteilung bekannt und verriet schon mal so viel: Auf die beiden Hamburger kommen allerhand "unerwartete Raffinessen" zu. Und wer Tim und Steffen schon mal in Aktion erlebt hat, weiß: Die beiden nehmen im Battle kein Blatt vor den Mund. Besonders spannend: Nach Tims "Grill den Profi"-Niederlage 2018 und Steffens "Kitchen Impossible"-Pleite im Jahr darauf geht es dieses Mal um den entscheidenden Punkt im Kampf um die Koch-Ehre.

Mit dem Special wird der Sender den Start der "Grill den Henssler"-Sommerstaffel einläuten und enthüllte vorab auch schon einige der diesjährigen Kandidaten: Neben Martin Rütter (50), Dagi Bee (25) und Co. wird auch Annie Hoffmann (36) mit von der Partie sein. Die 36-Jährige moderierte die Show im vergangenen Jahr, jetzt wechselt sie die Seiten und bindet sich selbst die Schürze um.

MG RTL D / Frank W. Hempel Ruth Moschner, Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Grill den Profi"

TVNOW / Marc Schulz für Morris MacMatzen Tim Mälzer und Steffen Henssler bei "Kitchen Impossible"

TVNOW / Frank W. Hempel Annie Hoffmann beim "Grill den Henssler"-Sommerspecial Ende August 2019



