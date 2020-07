Er ist der Gewinner! Bei der TV-Show "United Voices – Das größte Fanduell der Welt" durften sich die Zuschauer über einen regelrechten Schlagabtausch freuen: Der Kelly Family-Star Angelo Kelly (38) und die Western-Band The BossHoss lieferten sich mit der Unterstützung von zahlreichen Fans im Studio ein TV-Duell. Doch welcher Act konnte mit seinem Auftritt schließlich die meisten Zuschauer von sich überzeugen? Angelo und seine Fans gewannen "United Voices"!

Bei Angelos emotionaler Performance des kultigen Hits "An Angel" gab sich sein Fanblock im TV-Studio größte Mühe – sie sangen lautstark mit. Doch Sascha Vollmer (48) und Alec Völkel (48) von The BossHoss machten es ihm mit "Don't Gimme That" nicht gerade leicht. Trotzdem konnte sich Angelo am Ende der Sendung mit insgesamt 715 Punkten über den "United Voices"-Sieg freuen. "Ich habe echt die geilsten Fans der Welt, kann man nicht anders sagen", freute sich Angelo nach seinem Sieg. Seine Mitstreiter lagen mit einem Ergebnis von 688 Punkten nur knapp dahinter.

Doch wie kam das Fanduell eigentlich bei den Zuschauern an? "Ich will ja nicht unken aber bei 'United Voices' könnte es sich um die erste Show handeln, die mehr Teilnehmende als Zuschauer hat" oder "Dieses neue 'United Voices' ist lahmer als gedacht", beschwerten sich zwei User auf Twitter. Ein anderer Fan freute sich hingegen: "Auf jeden Fall schon mal sehr unterhaltsam."

Sat.1/Frank Dicks Angelo Kelly bei "United Voices – Das größte Fanduell der Welt"

Sat.1/Frank Dicks Angelo Kelly bei "United Voices – Das größte Fanduell der Welt"

Sat.1/Frank Dicks The BossHoss und Angelo Kelly bei "United Voices – Das größte Fanduell der Welt"



