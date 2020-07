Bella Thorne (22) wagt sich mal wieder in die Sex-Offensive! Die Schauspielerin pfeift schon lange darauf, was die Öffentlichkeit von ihr denken könnte: So geht sie mit ihrer Pansexualität oder früheren Dreier-Beziehungskonstellationen ganz offen um. Auch mit ihren Looks sorgt der Rotschopf regelmäßig für Aufsehen: Bei Bella geht es gerne mal extravagant und, klar, auch freizügig zu. Mit ihrem neuesten Posting sorgte das Model nun wieder für einen himmlischen Anblick!

Diese Fotos dürften bei vielen Followern ein Strahlen hervorrufen: Auf Instagram teilte Bella gleich eine ganze Bilderreihe, auf der sie gewohnt sexy für die Kamera posiert. Vor strahlend blauem Himmel setzt sie ihren Oberkörper – der nur mit einem Mini-Bikinioberteil und dicken goldenen Perlenketten bedeckt ist – gekonnt in Szene. Besonders stimmig: Das Wolkenmotiv auf der Brust stimmt nicht nur mit der Kulisse überein, sondern spiegelt sich auch in ihrem Augen-Make-up wider. Auf gelben und blauen Lidschatten malte sich Bella kurzerhand kleine weiße Wölkchen.

Klar, dass die Follower bei diesen Aufnahmen direkt auf Wolke sieben schweben! "Woah, Girl, das ist einfach nur heiß" oder "Verdammt, du bist so sexy" lauten nur zwei der nahezu durchweg begeisterten Kommentare unter dem Foto.

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Bella Thorne in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Porno-Produzentin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de