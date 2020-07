Mittlerweile steht es wohl außer Frage, dass die Ehe von Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) ziemlich toxisch war. Sie wirft ihm vor, sie geschlagen zu haben. Er wiederum beschuldigt sie, ihn betrogen zu haben. Wegen seiner Verleumdungsklage gegen eine britische Zeitung kommen nun immer wieder neue Details ans Licht. Depp soll seine Ex beispielsweise dazu aufgefordert haben, ihn mit einem Messer zu verletzen.

Laut The Sun wurde vor dem Londoner Gericht im Zuge des Prozesses eine Audiodatei von 2016 abgespielt. Man hört, wie Amber und ihr damaliger Mann sich heftig streiten. Angeblich habe der Fluch der Karibik-Star ein Messer in der Hand gehalten. "Willst du mich damit schneiden? Tu es, wo immer du willst – am Arm, an der Brust. Wo willst du anfangen? Mach schon", sagt er auf der Aufnahme. Aber Amber tat offenbar nichts und so droht er, sich selbst Schmerzen zuzufügen: "Wenn du es nicht machst, tue ich es."

Im weiteren Verlauf des aufgezeichneten Gesprächs wird deutlich, dass es sich dabei um einen Akt der Verzweiflung gehandelt haben muss, denn plötzlich erklärt der 57-Jähriger seiner Frau: "Ich will dich ansehen. Ich will dich ansehen. Es gibt einen Weg, dass der Schmerz aufhört." Die erwidert: "Aber nicht so. Dadurch verschwindet er nicht."

