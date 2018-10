Tierisches Highlight auf dem Roten Teppich! Am Wochenende feierte der "Sabrina - Total verhext"-Ableger "The Chilling Adventures of Sabrina" endlich Premiere. Dabei standen allerdings nicht nur die Hauptdarsteller der Netflix-Serie wie Mad Men-Schauspieler Kiernan Shipka (18) oder Disney-Star Ross Lynch im Blitzlichtgewitter, auch ein haariger Star stahl allen die Show: Die Katze Salem – ebenfalls Teil des Casts– lief über den roten Teppich und posierte sogar für die Fotografen!

Salem Saberhagen ist klein, flauschig, schlagfertig und war in der Originalserie absoluter Fan-Liebling. Während Sabrinas Haustier in der 90er-Jahre-Show mit Melissa Joan Hart (42) größtenteils von einer Puppe gespielt wurde, stand bei dem Remake offenbar eine echte Katze vor der Kamera – und die durfte bei der Premiere natürlich nicht fehlen! Wie ein absoluter Medienprofi lief Salem neben seinen Schauspiel-Kollegen über den Teppich und bewies dabei Modelqualitäten. Von Lampenfieber keine Spur!

Bei den Fans von "Sabrina - Total verhext" kam der kleine Ausblick auf ihre Lieblingsfigur besonders gut an. "Ich habe gerade Salem auf dem roten Teppich gesehen. Was für eine Ikone, Emmy-verdächtig", schrieb zum Beispiel ein User auf Twitter.

Getty Images Kiernan Shipka bei der Premiere von "The Chilling Adventures of Sabrina"

Anzeige

Getty Images / Pressemitteilung Melissa Joan Hart als Sabrina Spellman

Anzeige

Getty Images Katze Salem bei der Premiere von "The Chilling Adventures of Sabrina"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de