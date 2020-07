Das hatte sich Shay Mitchell (33) offenbar anders vorgestellt! Im Oktober 2019 durften sie und ihr Partner Matte Babel (39) ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Atlas, auf der Welt begrüßen. Updates über den Spross gibt die Pretty Little Liars-Bekanntheit seitdem regelmäßig – und verriet dabei auch schon, dass ihr Baby bereits die ersten Wort-ähnlichen Laute von sich gibt. Dass die aber eher an das Wort "Dad" als an "Mum" erinnern, schien Shay ein wenig unzufrieden zu stimmen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette einen eigentlich niedlichen Mama-Tochter-Moment: Mit ihrer Kleinen auf dem Schoss alberte Shay herum und sprach ihr immer wieder die Silben "Ma-ma-ma-ma" vor. Und Atlas? Die ging sogar total drauf ein – ihre Antwort lautete allerdings: "Da-da-da-da!" Das Mädchen ließ sich auch von Shays Korrekturversuchen nicht beirren und blieb weiterhin bei den "Dad"-Lauten – sehr zum Missfallen der Amerikanerin! Sie zerknirschte das Gesicht und schien sich geschlagen zu geben. Ihr schriftlicher Kommentar zum Clip? Ein simples "Cool".

Die Mutterschaft dürfte Shays bislang kniffligste – wenn auch schönste – Rolle sein. Wenn sie in Sachen Kindeserziehung mal Rat braucht, kann sie aber stets auf die Unterstützung einer alten Serien-Kollegin hoffen: Troian Bellisario (34) steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. "Es ist so toll, mir Ratschläge von ihr zu holen. Die ist so toll in allem, was sie tut, aber besonders in ihrer Rolle als Mutter. Ich habe sie auf jeden Fall auf Kurzwahl!", erklärte Shay im Interview mit US Weekly. Troian ist selbst seit 2018 Mama einer kleinen Maus.

