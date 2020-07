Königin Letizia (47) von Spanien hat Herzogin Kate (38) in den vergangenen Jahren in Sachen Style ganz schön Konkurrenz gemacht. Die Ehefrau von König Felipe (52) probiert gern neue Moderichtungen aus – dabei setzt sie aber auch öfter mal Trends. Dass sie dennoch immer ziemlich klassisch unterwegs ist, beweist ein aktuelles Outfit von ihr: Bei einem öffentlichen Auftritt trug Letizia eine ziemlich schlichte Kombi aus schwarzer Hose und hellem Oberteil!

Trotz eines überaus normalen Looks wirkte die 47-Jährige am Mittwoch beim Besuch des Klosters San Juan de la Peña im spanischen Jaca superelegant und zeitlos. Zu einer schwarzen Culotte kombinierte die zweifache Mutter ein cremefarbenes Shirt mit leichten Puffärmeln. Ihren Look rundete sie mit einem hohen Pferdeschwanz und schwarzen Keil-Pumps ab.

Aktuell reisen Letizia und ihr Mann Felipe durch Spanien, um sich ein Bild von der derzeitigen Gesundheitslage zu machen, und wie sich diese auf die Gesamtsituation einiger Orte ausgewirkt hat. Erst kürzlich hatte der spanische Royal dabei in einem besonders stylishen aber auch erschwinglichen Outfit überrascht: Letizia hatte sich bei sommerlichen Temperaturen in Cuenca für einen coolen Zebra-Jumpsuit entschieden.

