Seit Freitag ist es süße Gewissheit: Pascal Kappés (30) hat seiner Freundin Lea Marie Karrenbrock die Frage aller Fragen gestellt – sie sind verlobt! Nachdem seine Ehe mit Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (30) nicht lange halten sollte, fand der 30-Jährige schließlich in Lea die Richtige. Doch wie hat er sie überzeugt, ihn zu heiraten? Im Promiflash-Interview verrät Pascal jetzt Details zu seinem Antrag!

Gegenüber Promiflash plauderte der Ex-Berlin – Tag & Nacht-Star nun aus, dass Lea und er tatsächlich schon seit ein paar Wochen verlobt sind: "Wir haben uns am 19.6. verlobt, und der Antrag fand vor der Familie statt", schildert Pascal und schwärmt weiter: "Sie ist einfach meine Seelenverwandte. Deswegen war mir schon von Anfang an klar, dass ich sie mal heiraten will."

Ihre Verlobung verkündeten die Turteltauben am Freitag ganz stolz im Netz: Auf Instagram veröffentlichte Pascal eine Bilderserie mit seiner Zukünftigen, auf der Leas Verlobungsring im Fokus steht. "Sie hat 'Ja' gesagt", jubelte der Schauspieler in der Bildunterschrift. Würdet ihr euch über einen Antrag im Familienkreis freuen? Stimmt ab!

Instagram / pascal.kappes Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Verlobten Lea

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Verlobten Lea



