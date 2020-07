Wie haben Melissa und Philipp ihren Hochzeitstag gefeiert? Im vergangenen Jahr traten die beiden TV-Stars in der beliebten Sat.1-Dokusoap bei ihrem ersten Zusammentreffen gemeinsam vor den Traualtar und sind bis heute glücklich miteinander verheiratet. Am Donnerstag ist ihre Hochzeit auf den Tag genau ein Jahr her – jetzt verrieten die Turteltauben im Gespräch mit Promiflash, wie sie ihr Liebes-Jubiläum verbracht haben!

"Ich habe Philipp mit einem romantischen Abend überrascht", verrät Melissa. Sie seien erst in der Hamburger Elbphilhamonie etwas trinken gewesen und hätten anschließend ein gemeinsames Abendessen in einem Bootshaus genossen. "Es war ein wirklich gelungener Abend", freut sich Melissa. Ursprünglich hatten die Blondine und ihr Liebster geplant, sich 2020 auch kirchlich noch einmal das Jawort zu geben – wegen der aktuellen Lage mussten sie das jedoch verschieben.

So oder so gibt es aktuell allerdings genug Grund zur Freude bei dem Paar: Melissa ist nämlich schwanger! Diese freudige Botschaft teilten die ehemaligen Datingshow-Kandidaten ihrer Fangemeinde am Hochzeitstag auf Instagram mit: "Wir sind glücklich, euch nun endlich die frohe Botschaft verkünden zu dürfen: Denn wir werden Eltern."

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa in Laboe im Juni 2020

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Turteltauben Philipp und Melissa im Sommer 2019



