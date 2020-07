Er war ein Teil ihrer Familie. Vor wenigen Tagen kam Marvin Balletshofer, der von 2017 bis 2019 mit Luna Schweiger (23) liiert war, bei einem schweren Motorradunfall ums Leben. Er stieß frontal mit einem Auto zusammen und verstarb noch an der Unfallstelle. Nachdem sich bereits Til Schweiger (56) und seine Tochter bestürzt über diese traurige Nachricht gezeigt hatten, meldete sich nun auch Lunas Mutter Dana zu Wort.

In ihrer Instagram-Story verfasste die 52-Jährige liebevollen Zeilen, mit denen sie an ihren einstigen Schwiegersohn in spe erinnerte: "Von dem Moment unseres Kennenlernens an liebten wir deinen Spirit, dein teuflisches Grinsen, deine Freundlichkeit, dein Lachen." Außerdem erwähnte sie die vielen sozialen Projekte, bei denen sich das Male-Model engagiert hatte. "Die Tränen hören nicht auf, aber das Licht, das du uns gegeben hast, wird immer in unseren Herzen scheinen. Wir lieben dich so sehr!", brachte Dana ihre Trauer abschließend zum Ausdruck.

Zuvor hatte sich auch Til im Netz mit bewegenden Worten von dem 23-Jährigen verabschiedet: "Marvin – ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn!" Ebenso trauert Luna um ihren Ex-Freund. "Seit letztem Samstag fühlt sich die Welt ein Stück leerer an", teilte sie Bild mit.

