Sie sind echt enge Freunde! Schon im Jahr 2018 war die britische Sängerin Ellie Goulding (33) dabei, als Prinzessin Eugenie (30) ihrem Jack Brooksbank (34) im Rahmen einer fulminanten royalen Hochzeit das Jawort gab. 2019 war das königliche Ehepaar dann auch bei der Trauung von Ellie und ihrem Liebsten Caspar Jopling (28) eingeladen. Nun kam das befreundete Vierergespann im privaten Rahmen zusammen: Ellie, Caspar, Eugenie und Jack trafen sich zu einem Doppel-Date!

Diese Paparazziaufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen die vier Freunde bei einem ausgelassenen Abend im Londoner Stadtteil Notting Hill – und den scheinen die beiden Paare so richtig genossen zu haben: Eugenie strahlt auf den Schnappschüssen bis über beide Ohren! Nachdem sie in dem noblen argentinischen Restaurant Casa Cruz gemeinsam zu Abend aßen, schlendern sie auf den Fotos durch die Straßen von London.

Hierbei präsentieren die beiden Damen ihre schicken Ausgeh-Looks. Während Ellie ein dunkelgrünes Kleid aus fließendem Stoff trägt, wählt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (94) eng anliegende Leggings in Lederoptik. Dieses Statement-Teil kombiniert sie zu einem auffälligen roten Mantel. Die beiden Männer lassen es da schon etwas entspannter angehen – sie erscheinen in bequemen Freizeit-Looks.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding, Musikerin



